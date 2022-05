அண்ணா விட்ருங்க ப்ளீஸ்! அறைக்குள் சிக்கிய பாடகி! துப்பாக்கியுடன் 3 பேர்! விக்கித்து நின்ற போலீசார்.!

Patna

oi-Rajkumar R

பாட்னா : பீகார் மாநிலம் பாட்னா அருகே 28 வயதான பாடகியை திருமண வரவேற்பு நிகழ்சியில் பாட வேண்டும் என அழைத்துச் சென்று துப்பாக்கி முனையில் விடுதி அறைக்குள் அடைத்து வைத்து 3 பேரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பீகாரில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக அஸ்ஸாம், பீகார், மேற்கு வங்கம், உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த மாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ராஜாஸ்தான், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மைனர் சிறுமிகளுக்கு வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அரங்கேறி வருகின்றனர்.

English summary

A 28-year-old singer was allegedly taken to a wedding reception near Patna, Bihar, where she was locked inside a hotel room at gunpoint and sexually assaulted by three men.