கூட்டணியில் இடம்பெறும் கட்சிகளை பாஜக அழித்துவிடும் என்பதுதானே வரலாறு.. தேஜஸ்வி யாதவ் பொளேர் அட்டாக்

பாட்னா: தங்களது தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெறும் பிற கட்சிகளை அழித்துவிடுவதுதான் பாஜகவின் பாணி என்று ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

பீகாரில் பாஜகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்ட ஜேடியூ, இப்போது ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ்-இடதுசாரிகளுடன் இணைந்துள்ளது. பாஜக-ஜேடியூ ஆட்சி முடிவுக்கு வந்து முதல்வர் பதவியை நிதிஷ்குமார் ராஜினாமா செய்துவிட்டார்.

ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ்-இடதுசாரிகளுடன் ஜேடியூ இணைந்து புதிய கூட்டணி ஆட்சி, நிதிஷ்குமார் தலைமையில் அமைய உள்ளது. பீகார் ஆளுநர் பாகு சவுகானை நேரில் சந்தித்த நிதிஷ்குமார், ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், புதிய ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி உள்ளனர்.

இச்சந்திப்புக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதிஷ்குமார், 7 கட்சிகள் எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன; ஒரு சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ.வும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். அனைவரது கையெழுத்துடன் கூடிய கடிதங்களும் ஆளுநரிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார். ஆளுநர் அழைக்கும் நிலையில் நிதிஷ்குமார் நாளை முதல்வராக பதவியேற்பார்.

நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான புதிய கூட்டணி ஆட்சியில், தேஜஸ்வி யாதவுக்கு துணை முதல்வர் பதவி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் இலாகா வழங்கப்பட உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சபாநாயகர் பதவி ப்ளஸ் 3 அல்லது 4 அமைச்சர் பதவிகள் கொடுக்கப்படும்.

பாஜகவுடனான கூட்டணியை நிதிஷுமார் முறித்துக் கொண்டதை அக்கட்சித் தலைவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் பீகார் அரசியல் நிலவரம், நிதிஷ்குமார் முதல்வராவது தொடர்பாக ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் கூறியதாவது: நாட்டிலேயே மிக அனுபவம் வாய்ந்த முதல்வர் நிதிஷ்குமார். இந்தி பேசும் நிலப்பரப்பு முழுவதிலும் பாஜகவுக்கு கூட்டணி கட்சியே கிடையாது. பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் கட்சி காணாமல் போய்விடும் என்பதுதான் வரலாறு. இதனைத்தான் பஞ்சாப்பிலும் மகாராஷ்டிராவிலும் நாம் பார்த்தோம்.

மாநில கட்சிகளுக்கு முடிவுரை எழுதுவோம் என்கிறார் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா. பாஜகவுக்கு கட்சிகளை எம்.எல்.ஏக்களை மிரட்டவும் விலை பேசி வாங்கவும்தான் தெரியும். பாஜகவின் அத்தகைய ஒரு அஜெண்டாவை பீகாரில் செயல்படுத்த விடமாட்டோம். பாஜகவின் அத்தகைய முயற்சியை எந்த விலை கொடுத்தாலும் நாங்கள் தடுத்து நிறுத்துவோம். இவ்வாறு தேஜஸ்வி யாதவ் கூறினார்.

