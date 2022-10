'காதல்' பட பாணியில் பயங்கரம்.. காதலனை பஸ் முன் தள்ளிவிட்ட காதலியின் குடும்பம்.. கதறிய பெண்!

Patna

oi-Jackson Singh

பாட்னா: தங்கள் வீட்டு பெண்ணை காதல் திருமணம் செய்த இளைஞரை, ஓடும் பஸ் முன்பு தள்ளிவிட்டு பெண் குடும்பத்தார் கொலை செய்த சம்பவம் பீகாரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பட்டப்பகலில் ஆள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் இந்தக் கொலை அரங்கேறியது மக்களை மிகுந்த அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று அனைத்து தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

நாகரீக வளர்ச்சி அடைந்த சமூகம் என நாம் சொல்லிக் கொண்ட போதிலும், இன்னும் சில மனிதர்கள் காட்டுமிராண்டிகளாகவே இருக்கின்றனர் என்பதற்கு இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தான் சாட்சியாக இருக்கின்றன.

English summary

Horrific incident in Bihar, Relatvies of a girl's family killed her husband by throwing him under bus as they opposed their marriage.