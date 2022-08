பீகார் அமைச்சரவை.. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3 இடங்கள் ஒதுக்கீடு.. ஆனால் அங்கு தான் ஒரு ட்விஸ்ட்!

Patna

oi-Yogeshwaran Moorthi

பாட்னா: பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான அமைச்சரவையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் பக்த சரண் தாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

பீகாரில் பாஜகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்ட ஜேடியூ, ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ்-இடதுசாரிகளுடன் இணைந்து புதிய ஆட்சியை அமைத்துள்ளது. முதலமைச்சராக மீண்டும் நிதிஷ்குமாரும், துணை முதலமைச்சராக ஆர்ஜேடியின் தேஜஸ்வி யாதவும் பதவியேற்றுள்ளனர்.

பீகார்: நிதிஷ் அரசுக்கு ஆதரவு - ஆனால் அமைச்சரவையில் சேர மாட்டோம்.. சிபிஐ (எம்.எல்) திடீர் அறிவிப்பு

English summary

AICC’s state in-charge Bhakta Charan Das said two Congress MLAs will take oath as ministers on August 16, and one more legislator will be inducted when the next cabinet expansion happens after that.