டாக்டரை தேடி கிளினிக்கிற்கு வந்த குரங்கு... காரணம் கேட்டா ஷாக் ஆவிங்க.. பீகாரில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

Patna

oi-Vigneshkumar

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் குரங்கு ஒன்று திடீரென அருகே இருந்த மருத்துவமனைக்குச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையேயான மோதல் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. விலங்குகளின் வாழ்விடங்களை மனிதர்கள் அபகரித்துக் கொள்வதால் வரும் பாதிப்பு தான் இது.

நம்ம ஊரில் கூட ரயிலில் மோதி யானை போன்ற விலங்குகள் அடிப்பட்டு உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் கூட நடக்கிறது. இதைத் தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.+

30 நாடுகளில் 700 பேர் பாதிப்பு! தீயாய் பரவும் குரங்கு அம்மை! இப்படி கூட பரவும்! நிபுணர்கள் வார்னிங்!

English summary

Monkey Visits Clinic In Bihar To Get Her Wounds Treated A monkey was seen visiting a clinic in Bihar's Sasaram to get her wounds treated:(மருத்துவனிற்குச் சிகிச்சை பெறச் சென்ற குரங்கு)