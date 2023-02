ஸ்டிரிக்ட்! சிறுவர்கள் பைக் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டு சிறை.. புதுச்சேரி அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

பல வீடுகளில் பையன் அடம்பிடிக்கிறானே என விலை உயர்ந்த ரேஸ் பைக்குகளை பெற்றோர்களே வாங்கித் தருவதுதான் கொடுமையிலும் கொடுமை. இந்த பைக்குகளால் தங்கள் பிள்ளைகளின் உயிருக்கும், மற்றவர்களுக்கும் ஆபத்து ஏற்படும் என அவர்கள் இன்னு

புதுச்சேரி: 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்கள் பைக் ஓட்டினால் அவர்களின் பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையும், ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என அம்மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

புதுச்சேரியில் சிறுவர்கள் வாகனம் ஓட்டி பல்வேறு விபத்துகளும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதுச்சேரி அரசின் இந்த அறிவிப்புக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பும், பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன. அதேபோல, புதுவை அரசின் இந்த நடவடிக்கையை பின்பற்றி, மற்ற மாநிலங்களிலும் இதுபோன்ற கடும் தண்டனைகளை அறிவிக்க வேண்டும் எனவும் பிற மாநில மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

புதுச்சேரி சட்டசபையில் கடும் அமளி.. கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய 24வது நிமிடத்திலேயே அவை ஒத்திவைப்பு!

The Puducherry government has issued an action notification that if children below 18 years of age ride a bike, their parents will be sentenced to 3 years imprisonment and a fine of Rs.25,000.