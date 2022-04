புதுச்சேரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன அரசு... 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை ஆல் பாஸ்

Puducherry

oi-Jeyalakshmi C

புதுச்சேரி: ஒன்று முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரையில் மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக புதுச்சேரி மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. மாணவர்களின் வருகைப் பதிவு, குறைவான கல்விக்கட்டணம் போன்றவைகளினால் தேர்ச்சி விகிதம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவத் தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதித்தது. மக்கள் புதிய இயல்பு வாழ்க்கையைப் பழகத் தொடங்கினர்.

கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக மாணவர்களின் கல்வி பெருமளவில் பாதித்தது. குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்களின் கல்விச் சூழல் பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டது. பள்ளி அளவில் ஏராளமான இடைநிற்றலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது.

