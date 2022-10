“தீபாவளி பரிசு” இலவச வேட்டி சேலைக்கு பதிலாக ரூ.500 - புதுச்சேரி அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா அறிவிப்பு!

Puducherry

புதுச்சேரி : தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி இலவச வேட்டி சேலைக்கு பதிலாக ரூ.500 வழங்கப்படும் என புதுச்சேரி அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளியையொட்டி புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் 10 கிலோ அரிசி, 2 கிலோ சர்க்கரைக்கு உண்டான பணம் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் என புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவித்திருந்தார்.

மேலும், தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி அரசு சார்பில் பட்டியலினத்தவர்களுக்கு இலவசமாக வேட்டி சேலை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், பட்டியலின மக்களுக்கு இலவச வேட்டி, சேலைக்கு பதிலாக ரூ.500 வழங்கப்படும் என புதுச்சேரி ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா தெரிவித்துள்ளார்.

