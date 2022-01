ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் சிகிச்சை நிறுத்தமா?.. உண்மை என்ன?.. மருத்துவமனை இயக்குநர் விளக்கம்!

Puducherry

புதுச்சேரி: ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வெளிப்புற சிகிச்சைகளை நிறுத்திவிட்டதாக பரவும் செய்திகள் தவறானவை என்று ஜிப்மர் இயக்குநர் ராகேஷ் அகர்வால் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அனைத்து வெளிப்புற சேவைகளும் நடைபெறுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து ஜிப்மர் இயக்குநர் ராகேஷ் அகர்வால் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: புதுச்சேரி உட்பட நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தீவிரமடைந்துள்ளது. ஒமைக்ரான் வகை தொற்றும் விரைவில் பரவக்கூடிய தன்மை கொண்டுள்ளது. புதுச்சேரியில் தினசரி சுமார் 2,500 பேர் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

English summary

jipmer hospital director Rakesh Agarwal has clarified that the rumors circulating that jipmer has stopped outpatient treatment at the hospital are false. He also said that all outdoor services are taking place