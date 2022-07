கையில் சூலம்.. பிரம்மாண்ட உருவத்துடன் தரிசனம்..நித்யானந்தாவா? கால பைரவரா? - புதுச்சேரி கலாட்டா

Puducherry

oi-Jeyalakshmi C

புதுச்சேரி: கையில் சூலத்துடன் பிரம்மாண்டமாக 18 அடி உயரத்தில் நித்யானந்தா போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள சிலைக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. புதுச்சேரியில் நித்யானந்தாவின் சீடர் ஒருவர் கட்டியுள்ள முருகன் கோவிலில் நித்யானந்தாவிற்கும் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கண்டு பக்தர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

பல சர்ச்சைகளில் சிக்கியவர் சாமியார் நித்யானந்தா. பாலியல் புகாரில் சிக்கி சிறை செல்ல இருந்த நிலையில் வெளிநாடு தப்பினார்.

கைலாசா என்ற நாட்டை அவரே அதிபராகவும் பிரகடனப்படுத்திக்கொண்டார். கடவுளைப் போல அலங்காரம் செய்து கொண்டு தினம் தினம் சத்சங்கம் செய்து வந்தார். ஏராளமான சிஷ்யைகளுடன் கைலாசாவில் செட்டில் ஆகிவிட்டார் நித்யானந்தா.

English summary

A devotee who erected an 18-feet tall statue of Nithyananda near Villupuram and performed Kumbabhishekam. It has caused a stir in the area.Kumbabhishekam was held for the huge 18-feet tall statue of Nithyananda with a sula in hand. Devotees are shocked to see that a statue of Nithyananda has also been installed in the Murugan temple built by a disciple of Nithyananda in Puducherry.