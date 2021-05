திரிபுரா காங்., மே.வ.சிபிஎம், அருணாச்சல் ஜேடியூ- பாஜக விழுங்கப் போகும் கட்சி புதுவை என்.ஆர். காங்.

Puducherry

oi-Mathivanan Maran

புதுச்சேரி: ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற கட்சிகளை கபளீகரம் செய்யும் பாஜகவின் வேட்டை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த வேட்டையில் சிக்கப் போகும் பலியாடாக புதுச்சேரி என்.ஆர். காங்கிரஸ் இப்போது களத்தில் நிற்கிறது.

2014 லோக்சபா தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தை பாஜக பெற்றதுதான் தாமதம்.. ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் நிலைமையையும் ஒரே அடியாக தலைகீழாக மாற்றி தனக்கு கீழே கொண்டுவந்துவிட வேண்டும் என்பதில் படுமுனைப்பாக இருந்து வருகிறது பாஜக.

ஊரடங்கு விதிகளை மீறிய.. தாயிடமிருந்து காய்கறிகள் பறிமுதல்.. கடமை தவறாமல் செயல்பட்ட நகராட்சி ஊழியர்!

கடந்த 7 ஆண்டுகாலத்தில் இந்திய அரசியல் இதுவரை கண்டறியாத சித்து வேலைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி மாநிலங்களில் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை ஒரு கோட்பாடாகவே பாஜக கொண்டிருக்கிறது. சின்ன கட்சி, பெரிய கட்சி என்ற பாகுபாடு எல்லாம் கிடையாது; இந்துத்துவா கோட்பாடு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எதுவும் இல்லை- ஊழல் வழக்கில் சிக்காதவர்கள் என்ற லட்சியங்கள் எதுவும் இல்லை பாஜகவுக்கு.. யார் வந்தாலும் யார் கட்சி தாவினாலும் அரவணைத்துக் கொள்ளும் அடடே போக்குதான் பாஜகவின் பாணியாக உள்ளது.

English summary

BJP in now Targeting to capturer its ally NR Congress' MLAs and try to emrege as single largest party in Puducherry UT.