“நானே களத்தில் இறங்குவேன்” ஆரம்பமா? முடிவா? நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க.. அதிரடி காட்டிய ராமதாஸ்!

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : பாமகவின் சமூக நீதிக்கான போராட்டம் தொடக்கமாக இருக்க வேண்டுமா? நிறைவாக இருக்க வேண்டுமா? என்பதை புதுவை அரசு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும், நானே களமிறங்கி போராடுவேன் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் எச்சரித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி அரசின் அரசுத் தேர்வுக்கான அறிவிப்பில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு இடம்பெறவில்லை. அதற்கு பாமக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதனைக் கண்டித்து நேற்று பாமக சார்பில் சட்டப்பேரவையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், அனைத்து நிலைகளிலும் எம்.பி.சி இட ஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ய அரசு தவறினால் நானே களமிறங்கி போராடுவேன் என பாமக நிறுவனர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

If the Puducherry government fails to ensure allotment of MBC reservation at all levels, I will fight on the field myself, PMK founder Ramadoss has warned.