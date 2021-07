புதுச்சேரியில் ரங்கசாமி அரசு செய்த முதல் அதிரடி.. கலங்கிப்போன மதுப்பிரியர்கள்.. காலியான பாக்கெட்!

Puducherry

oi-Velmurugan P

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் இன்று முதல் அனைத்து வகையான மதுபானங்களின் விலையும் 20 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரியில் 450-க்கும் மேற்பட்ட மதுபான கடைகள், 96 சாராயக் கடைகள், 75 கள்ளு கடைகள் உள்ளன. ரம், பிராந்தி, விஸ்கி, ஒயின், பீர், ஓட்கா என மொத்தம் 1300-க்கும் மேற்பட்ட மதுவகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

புதுவையில் கொரோனா முதல் அலை பரவலுக்கு பின் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 25-ஆம் தேதி முதல் மதுக் கடைகள் திறக்கப்பட்டது. அப்போது புதுச்சேரியில் ஆட்சியில் இருந்து நாராயணசாமி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு வருவாய் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க சிறப்பு வரி விதித்தது. இதனால் மதுபானங்கள் விலை தமிழகத்திற்கு நிகராக புதுச்சேரியிலும் உயர்ந்தது.

A permanent special tax has been imposed to increase the revenue of the new government. It was said that the price of all liquor in puducherry will go up by 20 per cent from today due to this tax. Accordingly, the prices of all types of liquor in liquor stores in puducherry are being increased by 20 percent today. The last time liquor prices were raised in puducherry was in 2018.