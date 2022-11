கெட்ட சகுனம்! நேற்று தேவலாய கொடி அறுந்தது..இன்று யானை லட்சுமி இறந்தது! பதற்றத்தில் புதுச்சேரி மக்கள்

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு சொந்தமான பெண் யானை லட்சுமி உயிரிழந்த நிலையில், சுமார் 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த புனித ஜென்மராகினி அன்னை பேராலய கொடியேற்று விழாவில் நேற்று கொடிக்கயிறு அறுந்து விழுந்ததும் தெரிய வந்திருக்கிறது

புதுச்சேரியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு சொந்தமான பெண் யானை லட்சுமி உள்ளது. இதன் வயது 32. ஐந்து வயதாக இருந்தபோது புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு 1988 ஆம் ஆண்டு அழைத்துவரப்பட்டது.

ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கோவிலிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான உள்நாட்டு மற்றும் பொதுமக்கள் சாமிதரிசனம் செய்வது வழக்கம் இதேபோல் வார இறுதி நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள்சாமி தரிசனம் செய்வர் .

மணக்குள விநாயகரை தேர் போல வழிநடத்திய யானை லட்சுமி! கண்ணீர் விடும் புதுச்சேரி வாசிகள்! தமிழிசை அஞ்சலி

English summary

Puducherry people are shocked by successive bad omens at worship places Lakshmi, the female elephant belonging to the famous Sri Manakula Vinayagar temple in Puducherry died today, and yesterday when the flag rope fell during the flag hoisting ceremony of the 300-year-old St. Janmarakini temple.