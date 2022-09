பொறாமையில் விஷம் கொடுத்து கொல்லப்பட்ட மாணவர்.. கொந்தளிக்கும் மக்கள்.. காரைக்காலில் கடையடைப்பு

Puducherry

oi-Jeyalakshmi C

புதுச்சேரி: விஷ குளிர்பானத்தை குடித்து பலியான மாணவர் விவகாரத்தில் காரைக்கால் அரசு மருத்துவனை அலட்சியமாக செயல்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது. காரைக்கால் மாவட்டத்தில் வியாபாரிகள் தங்களது கடைகளை அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.

காரைக்கால் நகரப் பகுதியில் ஹவுசிங் போர்டில் வசித்து வரும் தம்பதியினர் ராஜேந்திரன், மாலதி இவர்களுடைய மகன் பால மணிகண்டன். ராஜேந்திரன் ரேஷன் கடையில் விற்பனையாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மகன்

பாலமணிகண்டன் நேரு நகரில் தனியார் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். நன்றாக படிக்கும் மாணவரான மணிகண்டன் வகுப்பில் முதலாவதாக வருவார். கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் ஆர்வமுடன் பங்கேற்பார்.

சில தினங்களுக்கு முன்பு மணிகண்டன் வாட்ச் மேன் கொடுத்த குளிர்பானத்தை குடித்து விட்டு பிற்பகலில் வீட்டிற்கு சென்றார். தனக்கு குளிர்பானம் கொடுத்து விட்டீர்களா என பெற்றோரிடம் கேட்டான். அதற்கு அவர்கள் இல்லை என்று கூறிய போது திடீரென சிறுவன் வாந்தி எடுத்து விட்டு மயங்கி விழுந்தான்.

அதிர்ச்சி.. விருதுநகரில் குளிர்பானம் குடித்து பஸ்சில் மயங்கிய சென்னை சிறுவன்.. திண்டிவனத்தில் பலி

English summary

A complaint has been raised that Karaikal government doctor acted negligently in the case of student who died after drinking poisonous soft drink. Traders in Karaikal district are protesting by closing their shops.