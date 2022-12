இந்து பண்டிகைக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதில்லை.. இதுதான் ஸ்டாலினின் மதசார்பற்ற நிலையா.. தமிழிசை ஆதங்கம்!

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: கிறிஸ்தவ பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவிக்கும் தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின், இந்து பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க மறுக்கிறார் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். வேறு மத நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும், அதிகாரத்தில் இருப்பதால் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளை மனமார தெரிவித்து கொள்கிறோம் என்றும் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன், முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடும் வகையில் பிரமாண்ட கேக்கை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை மற்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி இருவரும் இணைந்து வெட்டி அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏ-க்களுக்கு வழங்கினர்.

மத எல்லைகளை கடந்து வாழ்த்துக்களை பகிர வேண்டும்.. ஆனால் தமிழகத்திலோ.. புதுவை ஆளுநர் தமிழிசை ஆதங்கம்

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin, who greets Christian festivals, refuses to greet Hindu festivals says Puducherry LG Tamilisai Soundararajan. she says, even if they are of different religious beliefs, since they are in power, we sincerely wish Christmas to everyone.