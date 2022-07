காலராவால் ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிப்பு.. இருவர் பலி.. காரைக்காலில் அவசர நிலை பிரகடனம்!

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: காரைக்கால் மாவட்டத்தில் காலராவால் பாதிக்கப்பட்ட இருவர் இணை நோய்களால் உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு காலரா பாதிப்பு எதிரொலியாக அங்கு மாவட்டம் முழுவதும் பொது சுகாதார அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக ஏராளமான மக்களுக்கு வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் அதிகரித்து வந்தன. இதனைக் கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்த நிலையில், புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் ஸ்ரீ ராமுலு காரைக்காலில் மருத்துவ குழுவினருடன் ஆய்வு செய்தார்.

English summary

A public health emergency has been declared in Karaikal, Puducherry, after more than a thousand people have been affected by cholera.