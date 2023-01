புதுச்சேரியில் 'பிரீபெய்டு' மின் மீட்டர் ஒப்பந்தம்! பணம் கட்டிய பிறகு மின்சாரம்! த.வா.க. எதிர்ப்பு!

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் பணம் செலுத்திய பிறகே மின் வினியோகம் பெறும் வகையில் பிரீபெய்டு மின் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டத்தை அமல்படுத்த அமைச்சர் நமச்சிவாயம் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருப்பது தமக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது மின் துறையை தனியார் மயமாக்கும் முதற்கட்ட நடவடிக்கை என அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக வேல்முருகன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

English summary

