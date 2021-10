கைக் குழந்தையுடன் இரு பேருந்துகளுக்கு இடையே சிக்கிய தம்பதி.. பதைபதைக்கும் வீடியோ காட்சிகள்!

Puducherry

oi-Vishnupriya R

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் இரண்டு பேருந்துகளுக்கு இடையே சிக்கி கைக்குழந்தையுடன் நூலிழையில் மூவரும் உயிர்தப்பிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுவாகவே போக்குவரத்து விதிகளை பெரும்பாலானோர் மதிப்பதில்லை என்பதே போலீஸாரின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. ஒரு வாகனம் வருகிறது என்றால் நின்று நிதானமாக செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமே சிலருக்கு இருப்பதில்லை.

அந்த வாகனத்தை எப்படி முந்தி செல்வது? என்பதில்தான் குறியாக இருப்பார்கள். இன்னும் சிலர் இரு வழி சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகனங்கள் வரிசையாக இருக்கும். ஆனால் இவர்கள் எப்படியாவது முன்வரிசையில் போய் நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக வாகனம் வரும் எதிர்திசையில் போய் அங்கு ஒரு போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்துவர்.

English summary

Video goes viral in SM that a motorist who travelled with wife and his infant trapped between 2 buses and fortunately they are alive.