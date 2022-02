கஞ்சா வைத்திருந்த நாம் தமிழர் வேட்பாளர்..கொத்தாக தூக்கிய போலீசார்..“முக்கிய” குற்றவாளியை நெருங்கினர்

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுகோட்டை : புதுக்கோட்டை நகராட்சி 23வது வார்டு தேர்தலில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் அப்துல் மஜீத் என்பவரை கஞ்சா வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக போலீசார் கைது செய்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஜனவரி 30-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் 4ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது.

3 பேர்.. ஸ்டாலினுக்கு வந்த போன்.. அடுத்த மூவிற்கு ரெடியான மம்தா.. வெளியாக போகும் முக்கிய அறிவிப்பு?

பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணப்பட்டு தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். பின்பு மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையடுத்து தற்போது தமிழக தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

English summary

The arrest of Naam Tamilar Party candidate Abdul Majeed, who is contesting in the 23rd ward of Pudukkottai municipality, by the police for possession of cannabis has caused a stir.