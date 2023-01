"20 பேருக்கு சம்மன்" நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மலம் கலந்த விவகாரம்.. குற்றவாளிகளை நெருங்கிய போலீசார்!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கைவயல் கிராமத்தின் குடிநீர் தேக்க தொட்டியில் மலம் கலந்த குற்றவாளிகளை கைது செய்ய 11 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்த குழுவினர், ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், கிராமத்தைச் சேர்ந்த 20 பேருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதனால் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் குற்றவாளிகளை கைது செய்வோம் என்று காவல்துறையினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முத்துக்காடு ஊராட்சியில் இறையூர் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட பட்டியலினத்து மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு வந்த பகுதியில் ஒரு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் துர்நாற்றத்துடன் குடிநீர் வந்ததை அறிந்த பொதுமக்கள், தொட்டியின் மேலே சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட போது அதில் மர்ம நபர்கள் மலம் கலந்திருப்பது தெரிய வந்தது.

English summary

An 11-member team was formed to arrest the culprits who contaminated the drinking water tank in Pudukottai. Police have been sent summon to 20 people from the village. The police are confident that they will arrest the culprits in a couple of days.