நாளை நடக்க இருந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி மறுத்த கலெக்டர் கவிதா ராமு.. தச்சங்குறிச்சியில் பரபரப்பு!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சியில் நாளை நடக்க இருந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு, கடைசி நேரத்தில் அனுமதி தர மறுத்து விட்டதால் விழா கமிட்டியினர், இளைஞர்கள், அரசு அதிகாரிகளின் வாகனத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நாளை ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு, காளைகள், மாடுபிடி வீரர்கள் ஆன்லைன் முன்பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு, உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலை முறையாக பின்பற்றாததால், ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை வேறு தேதிக்கு மாற்றுமாறு கூறியுள்ளார்.

நாளை ஜல்லிக்கட்டு நடத்த மாவட்ட ஆட்சியர் திடீரென அனுமதி மறுத்ததால் அப்பகுதியினர் கடும் அதிருப்தி அடைந்து, அரசு அதிகாரிகளின் வாகனத்தை முற்றுகையிட்டுள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆசை ஆசையா போனாரே.. சீனாவில் மருத்துவம் படிக்க சென்ற.. புதுக்கோட்டை மாணவரை பலி வாங்கிய கொரோனா?

English summary

Pudukkottai district Collector Kavitha Ramu refused to give permission for Jallikattu, which was to be held tomorrow in Thachankurichi, and there was a commotion as the jallikattu committee and youths surrounded government officials vehicle and started protesting.