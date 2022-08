"பாசிட்டிவ் திங்கிங்".. டீக்கடைகாரர் மகள் டூ டிஎஸ்பி.. புதுக்கோட்டையே தூக்கி கொண்டாடும் பவானியா.. செம

Pudukottai

oi-Hemavandhana

புதுக்கோட்டை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் தன்னுடைய முதலாவது முயற்சியிலேயே தேர்ச்சி பெற்ற பவானியா, டிஎஸ்பியாக பதவியேற்க இருக்கிறார்... ஆனாலும் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை நோக்கி நடைபோட துவங்கி உள்ளதாக பூரித்து சொல்கிறார்.

கடந்த 2 நாட்களாகவே ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் தன் விடாமுயற்சியால் வாயடைத்து போக வைத்துள்ளார் டீக்கடைக்காரரின் மகள் பவானியா..!

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள வடவாளம் பஞ்சாயத்தை சேர்ந்தது அந்த சின்னஞ்சிறிய கிராமம்.. அதன் பெயர் கிழக்கு செட்டியாப்பட்டி.

இங்கே டீக்கடை நடத்திவருபவர் வீரமுத்து.. இவரது மனைவி வீரம்மாள்.. இந்த தம்பதியரின் மகள்தான் பவானியா... 3வது மகளாக பிறந்தவர்.. மூத்த சகோதரிகளுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது.

பெண்கள் படிக்கக் கூடாது என தடை போட்ட சமூகத்தில் “ஒரு அரிய சாதனை” - பவானியாவை பாராட்டிய கி.வீரமணி!

