இது தேவையா.. "வேற மாதிரி" நடந்த ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்!வளைத்து வளைத்து மணப்பெண் போஸ்.. பாய்ந்தது வழக்கு

Pune

oi-Veerakumar

புனே: திருமணம் செய்யப் போகும் நேரத்தில் மணப்பெண் செய்யும் வேலையா இது.. இப்போ பாருங்க வசமாக சிக்கிக் கொண்டார் என்று மொத்த மாநில மக்களும் விமர்சனம் செய்யும் அளவுக்கு ஒரு சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் நடந்துள்ளது.

அடேய்! மணபெண் விபரீத ஆசை கடைசியில் செம்ம Twist | Oneindia Tamil

இப்போதெல்லாம் திருமணத்திற்கு முந்தைய போட்டோஷூட் வேறு வகையில் சென்று கொண்டு இருக்கிறது. மணமகள் உடலில் அணிந்திருக்கும் ஆடை அளவு குறைந்து கொண்டே செல்வது தான் பிரீ வெடிங் ஷூட் என்ற நிலைமைக்கு வந்துவிட்டது.

உடலை காட்டுவது என்பது சில புகைப்படக்காரர்கள் விருப்பமாக இருந்தால் இன்னும் சிலர் வித்தியாசமாக முயற்சி செய்வதில் வல்லவர்கள் .

English summary

Pune bride suv bonnet: 23 year old woman from Pune was charged for sitting on the bonnet of a SUV car for pre wedding shoot. She was photographed riding on the bonnet of an SUV without a mask which is wrong under Maharashtra covid regulation act.