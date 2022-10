2017 நியாபகம் இருக்கா.. அதிமுக விரைவில் ஒன்றிணையும்.. இணைக்கும் சக்தியை கூறி அன்வர் ராஜா பரபர பேச்சு

Ramanathapuram

oi-Nantha Kumar R

ராமநாதபுரம்: ‛‛அதிமுக விரைவில் ஒன்றிணையும். 2017 வரை எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக வருவார் என யாரும் கனவு காணவில்லை. கட்சியில் முன்னாள் தலைவர்கள் தான் மீண்டும் தலைவர்களாக வரவேண்டும் என எதுவும் உள்ளதா?. இவர்கள் அல்லாத மற்றவர்களும் தலைவர்களாக வரலாமே. 2017 போன்று அதிமுகவில் இன்னொரு மாற்றம் நிகழ வாய்ப்புள்ளது'' என அதிமுக முன்னாள் எம்பி அன்வர்ராஜா பரபரப்பாக கூறினார்.

அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ பன்னீர் செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருந்தனர். சமீபத்தில் கட்சியில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் எழுந்தது.

இதையடுத்து நடந்த பொதுக்குழுக்களில் பெரும் விவாதத்துக்கு உள்ளாகின. நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்பட்டு வருகிறார்.

ADMK will unite soon. Till 2017 no one dreamed that Edappadi Palanisamy would become Chief Minister. Is there anything in the party that former leaders should come back as leaders? Other than them can also become leaders. Like 2017, there is a possibility of another change in AIADMK," former AIADMK MP Anwar Raja said excitedly.