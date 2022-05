கோட்சே தீவிரவாதினு சொல்றீங்க! அப்ப அந்த ‘----’ யாரு! காங்கிரஸ் கட்சியினரின் அனல் தெறிக்கும் போஸ்டர்!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

ராமநாதபுரம் : முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் பேரறிவாளனை விடுதலை செய்த மே 18ஆம் தேதி இந்திய நீதிக்கு கருப்பு நாள் எனவும், மகாத்மா காந்தியை சுட்டுக்கொன்ற கோட்சே தீவிரவாதி என்றால் பாரதப் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி திட்டமிட்டு படுகொலை செய்த நபர் யார் என காங்கிரஸ் கட்சியினர் வைத்துள்ள பிளக்ஸ் பேனர்களால் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தண்டனை அனுபவித்த பேரறிவாளனை உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த தீர்ப்பை தமிழகத்திலுள்ள பல்வேறு தரப்பினரும் வரவேற்றுள்ளனர்.

விடுதலை தீர்ப்பு வெளியானதும் ஜோலார்பேட்டையில் உள்ள தனது வீட்டில் அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார் பேரறிவாளன். மேலும், தனது விடுதலைக்காக போராடிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிபத்து.. கரும்புகை, வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர்!

English summary

May 18, the day of the release of Perarivalan in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi, has caused a stir in the Ramanathapuram district with placards put up by the Congress party as a black day for Indian justice.