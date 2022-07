காரட் சாம்பார் ஓகே.. கரப்பான்பூச்சி சாம்பார்னா எப்படி? தொல்லை பவனான 'நெல்லை பவன்'! ராமேஸ்வரம் ஷாக்!

Ramanathapuram

இராமநாதபுரம் : ராமேஸ்வரம் திருக்கோயில் அருகே உள்ள உணவகத்தில் வாடிக்கையாளருக்கு பரிமாறிய சாம்பாரில் கரப்பான் பூச்சி கிடந்ததால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில், உணவகத்திற்குவிதித்து உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் 3 ஆயிரம் அபராதம் விதித்துள்ளனர்.

கரப்பான்பூச்சி சாம்பார்னா எப்படி? தொல்லை பவனான நெல்லை பவன்! ராமேஸ்வரம் ஷாக்!

வார விடுமுறை மற்றும் ஆடி திருவிழாவையொட்டி தமிழகத்ததின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோயிலுக்கு ஆயிரகணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் இன்று காலை கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர்.

A restaurant near the Rameswaram temple has been fined Rs 3,000 by the food safety department as devotees were shocked to find cockroaches in the sambar served to customers.