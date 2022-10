ராமேஸ்வரத்தில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை..பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க உத்தரவு

Ramanathapuram

oi-Jeyalakshmi C

ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கோவில் பிரகாரத்தில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது.

மழை பெய்யும் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை காலம் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் பல ஊர்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களுக்கு அடுத்த 3 மணி நேரத்தில், இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Due to heavy rains in Rameswaram, flood water has accumulated in the temple premises. The Chief Education Officer has ordered head teachers to give holidays to schools in rain-fed areas.