பீச்சில் கதறிய இளம்பெண்.. "அண்ணா.. என்னை விட்டுடுங்க".. சுற்றி வளைத்த 3 பேர்.. அடுத்தடுத்த பயங்கரம்

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம்: 3 பேர் கொண்ட கும்பல் ஒன்று கடற்கரையில் இளம்பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் மீண்டும் அதிர்ச்சியை தமிழகத்துக்கு ஏற்படுத்தி வருகிறது.

விருதுநகர் இளம்பெண் பாலியல் சம்பவத்தின் அதிர்ச்சியே இன்னும் அடங்கவில்லை.. பட்டியலினத்தை சேர்ந்த அந்த பெண்ணை 8 பேர் நாசம் செய்துள்ளனர்,

2 பேர் திமுக நிர்வாகிகள்.. 4 பேர் மாணவர்கள்.. ஆபாச வீடியோவை காட்டி, அந்த பெண்ணை ஒதுக்குப்புறத்தில் சீரழித்ததே 17 வயதுக்கும் குறைவான இந்த பள்ளி சிறுவர்கள்தானாம்.. இதில் 2 பேர் 9-ம் வகுப்பு மாணவர்களாம்.

English summary

