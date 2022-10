சசிகலா புஷ்பா நியூஸ்.. “அறுத்துருவேன்”! பத்திரிகையாளருக்கு பாஜக மாவட்ட தலைவர் “கொலை” மிரட்டல்

Ramanathapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ராமநாதபுரம்: தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த பாஜக மாவட்டத் தலைவர் மற்றும் நிர்வாகி மீது வார இதழ் செய்தியாளர் காவல்நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ள நிலையில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் சங்கம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது.

ராமநாதபுரத்தில் இமானுவேல் சேகரன் நினைவு நாள் நிகழ்வில் மாவட்ட பாஜக மாநில பொதுச்செயலாளர் பொன்.பாலகணபதி, அக்கட்சியை சேர்ந்த முன்னாள் எம்.பி. சசிகலா புஷ்பாவிடம் தகாத முறையில் நடந்துகொண்ட வீடியோ வெளியானது.

இந்த செய்தியை தனியார் வார இதழில் வெளியிட்டதற்காக ராமநாதபுரம் மாவட்ட பாஜக தலைவர் கதிரவன் மற்றும் நிர்வாகி பாலா ஆகியோர் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறி கேணிக்கரை காவல்நிலையத்தில் விவேக்ராஜ் என்ற பத்திரிகையாளர் புகார் அளித்து உள்ளார்.

English summary

Union for media persons for change is demanding immediate action against the BJP district president and executive who has threatened to kill weekly Magazine journalist for reporting Sasikala Pushpa news.