காசி தமிழ் சங்கமம்..ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட ரயில்..கங்கையில் நீராட கிளம்பிய பயணிகள்

Ramanathapuram

oi-Jeyalakshmi C

ராமேஸ்வரம்: காசிக்கும் தமிழுக்கும் இருக்கும் பழமையான நாகரீக தொடர்பை உணர்த்தும் வகையில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் இந்த காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து வாரணாசிக்கு ரயில் மூலம் பயணிகள் கிளம்பி சென்றனர்.

இந்தியாவின் 75 வது சுதந்திர ஆண்டை மத்திய அரசு அமிர்த பெருவிழாவாக கொண்டாடி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆண்டு காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் என அறிவித்தது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஐஐடி இணைந்து நடத்தும் இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நேற்று தொடங்கியது.

English summary

T No.22535 Rameswaram - Varanasi Express left Rameswaram at 23.55 hrs on 16th Nov 2022 with 34 delegates. Shri Pon Radhakrishnan, Former Union Minister joined the event at Rameswaram and interacted with the delegates