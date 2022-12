அடுத்த கொடுமை.. பள்ளி மாணவிகளை தொட்டு தொட்டு பேசிய ஹெச்.எம்.. தூக்கி உள்ளே வைத்த போலீஸ்

Ramanathapuram

oi-Halley Karthik

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 9ம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாக குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் காவல்துறை தற்போது தன்னுடைய சாட்டையை சுழற்றி இருக்கிறது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நயினார் கோயில் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் சுற்றுப்புறத்திலிருக்கும் கிராமத்திலிருந்து சுமார் 43 மாணவிகள் மற்றும் 39 மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இவ்வாறு இருக்கையில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் என்பவர் தலைமையாசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார்.

ஆனால் இவர் பொறுப்பேற்றலிருந்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் மேலெழுந்து வந்திருக்கிறது. அதாவது இவர் மாணவிகளை அடிக்கடி தன்னுடைய அறைக்கு தனியாக அழைத்து பேசுவது, பாடங்களை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்களை பேசுவது, தொட்டு பேசுவது என மாணவிகளிடத்தில் அத்துமீறியிருக்கிறார். இவரின் நோக்கத்தை தொடக்கத்தில் புரிந்துகொள்ளாத மாணவிகள் பெரியதாக எதுவும் நினைத்துக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் இது அடுத்தடுத்த நாட்களில் மேலும் அதிகரிக்கவே அவர்கள் பெற்றோர்களிடத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

English summary

While the allegation of sexual harassment of class 9 girl students in Ramanathapuram government school has created a stir, the police have now booked two people, including the headmistress of the school, under POCSO offences.