சாதி தமிழில்ல.. “குடி”ன்னு சொல்லுங்க! இடஒதுக்கீடு வேண்டாம்.. புதிய பெயரை சொல்லிய சீமான்

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம்: சாதியை ஒழிக்க குடிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்திட வேண்டும் என்றும், இடஒதுக்கீடு என்று ஓரத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டது போதும் என்றும், இடப்பகிர்வுதான் சரியான தேவை எனவும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியுள்ளார்.

ராமநாதபுரம் முதுகுளத்தூரில் பேசிய அவர், "தமிழர்கள் எப்போதும் இனப்பெருமை மட்டுமே பேசிக்கொண்டு இருப்பார்கள் என்று திராவிடர்கள் நம்மைத் தீண்டத்தகாதவர்கள் போலப் பார்ப்பார்கள். நாங்கள் இனப்பெருமை பேசுவது பீற்றிக்கொள்ள அல்ல, எங்களை நாங்களே தேற்றிக்கொள்ள என்பதை என் அன்புத்தம்பி - தங்கைகள் நன்கு புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இடஒதுக்கீட்டை எடுத்துக் கொடுக்காதீர்கள், குடிகளை எண்ணிக் கொடுங்கள். அள்ளிக் கொடுக்காதீர்கள், அளந்து கொடுங்கள். நாங்கள் கேட்பது இடஒதுக்கீடு அல்ல, இடப்பங்கீடு. ஒதுக்கீடு ஒதுக்கீடு என்று நாங்கள் ஓரத்திற்கே ஒதுக்கப்பட்டது போதும், இனி எங்களுக்குத் தேவை சரியான இடப்பகிர்வு தான்.

English summary

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has said that a population census should be conducted to eradicate caste, and that it is enough to set aside as reservation, and the right thing is to share the space.