நள்ளிரவில் தூங்கி கொண்டிருந்த மனைவி.. கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த டிரைவர்.. பரபரப்பு வாக்குமூலம்!

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம்: நள்ளிரவில் தூங்கி கொண்டிருந்த மனைவியை டிரைவர் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தார். அவர் உடனடியாக போலீஸ் நிலையம் சென்று ஆஜரானார். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே ஏனாதி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மாடசாமி. டிரைவர்.

இவரது மனைவி ராதிகா. இருவருக்கும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்று ஒரு அழகான பெண் குழந்தை உள்ளது.

English summary

The driver strangled and killed his sleeping wife at midnight. He immediately went to the police station and appeared. Police recovered body and sent it to a government hospital for autopsy