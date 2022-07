மெக்காவுக்குள் நுழைந்த வேற்று மத பத்திரிகையாளர். . இஸ்லாமியர்கள் கொந்தளிப்பு. .

Riyadh

ரியாத்: முஸ்லிம்களின் புனித இடமாக கருதப்படும் மெக்காவுக்குள் வேற்று மதத்தை சேர்ந்த இஸ்ரேல் பத்திரிகையாளர் சென்றது இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் அந்த நபரை மெக்காவுக்குள் அனுமதித்த சவுதி அரேபிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இஸ்லாமியர்களின் புனித இடமாக கருதப்படும் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள மெக்கா மசூதிக்கு ஆண்டுதோறும் உலகில் பல நாடுகளில் இருந்து சுமார் 25 லட்சம் மக்கள் புனித யாத்திரை மேற்கொள்வது வழக்கம்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை. தொற்று பரவல் குறைந்துள்ளதால் நடப்பு ஆண்டில் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மெக்காவிற்கு இஸ்லாமிய நபர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி உண்டு. வேற்று மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அங்கு செல்ல அனுமதி இல்லை.

