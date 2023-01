“ஹாலா” ரொனால்டோ.. சவூதி அரேபியா சென்ற கால்பந்து ஜாம்பவான்! மஞ்சள் ஜெர்சியில் அரபுகள் உற்சாக வரவேற்பு

Riyadh

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ரியாத்: சவூதி அரேபியாவை சேர்ந்த அல் நஸ்ர் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இருக்கும் சர்வதேச கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அந்நாட்டிற்கு சென்று இருக்கும் நிலையில் அவருக்கு அரபு மக்கள் மற்றும் அணி நிர்வாகம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அல் நஸ்ர் அணியின் மஞ்சள் நிற சீருடை அணிந்த சிறுவர்களுடன் அவர் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.

போர்ச்சுகலை சேர்ந்த சர்வதேச கால்பந்து ஜாம்பவானான ரொனால்டோ பிரிட்டனின் மான்செஸ்டர் யுனைட்டேன் அணியில் இருந்து விலகியதை தொடர்ந்து அண்மையில் சவூதி அரேபியாவின் அல் நஸ்ர் அணியில் விளையாடுவதற்காக அவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார்.

65 ஆண்டுகள் பழமையான சவூதி அரேபியாவின் அல் நஸ்ர் அணிக்காக 2025 ஆம் ஆண்டு வரை விளையாட ரூ.4,400 கோடிக்கு ரொனால்டோ ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.

English summary

The international football legend Cristiano Ronaldo, who is signed for the Al Nasr team from Saudi Arabia, is visiting the country and he was given an enthusiastic welcome by the Arab people and the team management.