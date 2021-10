கணவருடன் அடிக்கடி சண்டை.. மனவேதனை.. 8 மாத கர்ப்பிணி எடுத்த விபரீத முடிவு.. ஆத்தூரில் சோகம்!

Salem

A

சேலம்: சேலம் அருகே கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறில் 8 மாத கர்ப்பிணி தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள முல்லைவாடி ரங்கன் தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன் (33).

இவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சோலையம்மாள் என்பவரும் கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

இவர்களுக்கு ரிதன்யா என்ற இரண்டு வயது பெண் குழந்தை உள்ளது. இந்த நிலையில் சோலையம்மாள் மீண்டும் கர்ப்பமாக இருந்துள்ளார். 8 மாத கர்ப்பிணியான சோலையம்மாலுக்கும் பிரபாகரனுக்கும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அடிக்கடி பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

An 8-month-pregnant woman committed suicide by setting herself on fire during a dispute with her husband near Salem. What was the problem with her and her husband? Police are investigating