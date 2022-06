பரோட்டா கடையில் பாக்சிங்! காசு கேட்ட கடைக்காரரின் மூக்குடைப்பு! வசமாய் சிக்கிய திமுக கவுன்சிலர் மகன்

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் அருகே சாப்பிட்ட பரோட்டாவிற்கு பணம் கேட்ட உணவக உரிமையாளரை சரமாரியாக தாக்கிய திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் உட்பட 4 பேர் மீது மூன்று பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம் அடுத்த கோனகாப்பாடி ஊராட்சி அத்திகட்டானூர் பகுதியை சேர்ந்த வேலுச்சாமி மகன் செந்தில் குமார்.

இவர் தாரமங்கலத்தில் இருந்து சேலம் செல்லும் சாலையில் கடந்த 6 மாதங்களாக SP குமரன் என்ற பெயரில் உணவகம் நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Four people, including the son of a DMK woman councilor, have been charged with three sections of assaulting a restaurant owner who asked for money for a parotta at a hotel near Salem.