சாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கட்சி அதிமுக – எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம்: இந்திய அளவில் ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தல் நடத்திய ஒரே இயக்கம் அதிமுகதான் என்றும், திமுகவை கண்டித்து நேற்று நடைபெற்ற ஆர்பாட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொடுத்ததற்கும் நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்ரும், தமிழக எதிர்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

அதிமுக அமைப்பு தேர்தல் இரண்டாம் கட்டமாக 36 மாவட்டங்களில், இம்மாதம் 22 மற்றும் 23 தேதிகளில் நடைபெறுகிறது. கோவை கழக மாவட்டங்களில் நடைபெறும் தேர்தலுக்கு சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி கோவை மாநகர் மாவட்டத்திற்கு அமைப்பு செயலாளர் செம்மலை, மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடாசலம், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலசுப்ரமணியன் ஆகியோர் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோவை புறநகர் வடக்கு மாவட்டத்திற்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சந்திரசேகர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மணி, சுந்தர்ராஜன், சித்ரா ஆகியோர் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்டத்திற்கு சேலம் மாவட்ட அம்மா பேரவை செயலாளர் இளங்கோவன், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜெய்சங்கரன், நல்லதம்பி, ராஜமுத்து ஆகியோர் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

AIADMK co-ordinator and Tamil Nadu opposition leader Edappadi Palanisamy has said that AIADMK was the only movement in India to hold democratic elections and thanked the administration for successfully holding yesterday's protest against the DMK.