பாஜகவை எதிர்க்கட்சியாக உருவாக்கி விடுவதே திமுகதான்.. அண்ணாமலை சொல்கிறார்! சேகர்பாபுவிற்கும் வார்னிங்

Salem

oi-Yogeshwaran Moorthi

சேலம்: தமிழ்நாட்டில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக பாஜகவை திமுக உருவாக்கிக் கொண்டிருப்பதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு அருகே நாகலூர் கிராமத்தில் மலைவாழ் மக்களுடனான சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், மலைவாழ் மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவகிறது. மலைவாழ் மக்கள் ஒருங்கிணைந்து அறக்கட்டளை ஒன்றை தொடங்கி மத்திய அரசின் நிதியை பெற்று பலனடைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.

BJP Leader Annamalai Shares his Views on Aatheenam and Sekar Babu Issue. Also he again started the debate of who is the tamilnadu opposition party.