கொடுங்கோல்.. தலித் கோயிலுக்கு சென்றது தவறா? ஜாதி தீண்டாமை தொடருதே - கொந்தளித்த பா.ரஞ்சித்

கோவிலுக்குள் நுழைந்த தலித் இளைஞரை தகாத வார்த்தைகளால் திமுக ஒன்றிய செயலாளர் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டிய நிலையில், திமுக ஆட்சியிலும் சமூக அநீதி தொடர்வதாக இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் விமர்சித்துள்ளார்.

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான கோவிலுக்குள் நுழைந்ததால் அவரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி மிரட்டல் விடுத்ததற்காக திமுக ஒன்றிய செயலாளர் மாணிக்கம் கைது செய்யப்பட்டு உள்ள நிலையில் திமுக ஆட்சியிலும் சமூக அநீதி தொடர்ந்து வருவதாக இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளார். தமிழ்நாட்டில் தீண்டாமை கொடுமை தொடர்வதாகவும் அவர் ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

சேலம் திருமலைகிரி பகுதியில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த பிரவீன் குமார் என்கிற இளைஞர் உயர் சாதியினர் விதித்த தடையை மீறி அங்குள்ள மாரியம்மன் கோவிலுக்குள் நுழைந்ததற்காக தி.மு.க ஒன்றிய செயலாளர் டி.மாணிக்கம் அவரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி மிரட்டல் விடுத்தார்.

கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறியும், அவப்பெயர் ஏற்படும் வகையிலும் செயல்பட்டதால், அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொறுப்பிலிருந்தும் டி.மாணிக்கத்தை தற்காலிகமாக நீக்குவதாக அறிவித்தார் திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன்.

தலைக்கேறிய ஜாதி வெறி.. “கோயிலுக்கு வந்தால் கொல்வேன்”.. தலித் இளைஞரை தாக்கிய திமுக நிர்வாகி கைது

English summary

While the DMK union secretary scolded the Dalit youth who entered the temple with inappropriate words, director Pa Ranjith has criticized that social injustice continues in the DMK regime.