ஜெயலலிதா கார் டிரைவர் கனகராஜ் விபத்து... கொலையா?.. மீண்டும் விசாரணை.. போலீஸ் அதிரடி முடிவு

Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: கொடநாடு விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது . மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநர் கனகராஜ் விபத்தில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக மீண்டும் விசாரணை நடத்த சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீ அபிநவ் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு சொந்தமான கொடநாடு எஸ்டேட் உள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆம் தேதி நள்ளிரவில் ஒரு மர்ம கும்பல் அங்கே புகுந்து காவலாளி ஓம் பகதூர் என்பவரை கொலை செய்துவிட்டு எஸ்டேட் உள்ளே இருந்த பல பொருட்களை கொள்ளையடித்துச் சென்றது.

இந்த சம்பவத்தின்போது, பல முக்கிய ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்று சந்தேகம் எழுந்தது.

Jayalalithaa's Former Driver Kanagaraj Death Case Updates in Tamil: Salem police has decided to reopen the death of Jayalalitha's car driver Kanagaraj who was an accused in Kodanadu estate murder and robbery case. In 2017 April Kanagaraj was declared death by hitting a car belonging to a woman from Bangalore.