பாதுகாப்பான இடத்துக்கு செல்லுங்க.. காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

சேலம்: சேலம் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் இன்று 115 அடியை கடந்த நிலையில் முழு கொள்ளளவான 120 அடியை விரைவில் எட்ட உள்ளது. இதனால் எப்போது வேண்டுமானாலும் உபரிநீர் முழுமையாக வெளியேற்றபடலாம் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கையாக காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகத்தில் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் கேஆர்எஸ், கபினி அணைகளுக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

இந்த அணைகள் நிரம்பிய நிலையில் தமிழகத்துக்கு அதிகளவில் நீர் திறந்து விடப்படுகிறது. இதனால் கர்நாடக காவிரி வழியாக தமிழகத்துக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

Salem Mettur dam water level has crossed 115 feet today and is about to reach full capacity of 120 feet soon. Due to this, the excess water can be fully discharged anytime, so a flood warning has been issued to the people along the Cauvery banks as a precaution.