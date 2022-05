உஷார்.. “மெடிக்கல் சீட் தானே.. ஈஸியா வாங்கலாம்” - நீட் எழுதிய மாணவர்களை குறிவைக்கும் மர்ம கும்பல்!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம்: நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவியிடம் கல்லூரியில் சீட் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி மோசடி செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவியிடம், ஆந்திராவில் உள்ள மருத்துவக் கல்லுாரியில் சீட் பெற்றுத் தருவதாக கூறி, 6 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஏமாந்த மாணவி சேலம் மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகார் தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

A girl student who wrote the NEET exam was cheated of 6 lakh rupees claiming to get a seat in a medical college has caused shock in Salem.