மிஸ்டு கால், ஆபாச மெசேஜ், டார்ச்சர்.. சேலம் இளம் பெண் விரித்த வலையில்.. நடந்த பெரும் ட்விஸ்ட்!

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: மிஸ்டு கால் கொடுத்து, ஆபாச மேசேஜ் அனுப்பி இளம் பெண்ணை டார்ச்சர் செய்த இளைஞரை பிடிக்க விரித்த வலையில் சிக்கிய அப்பாவி இளைஞர் சிக்கினார். அந்நிலையயில் சிக்கியவரை உறவினர்கள் அடித்து உதைத்த நையப்புடைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 10 பேரை போலீசார் தேடி வருகிறன்றனர். இந்த சம்பவம் சேலத்தில் நடந்துள்ளது.

சேலம் அருகே பாலப்பட்டியை சேர்ந்த மீனா (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) என்ற இளம்பெண் வசிக்கிறார். மீனாவின் செல்போனுக்கு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் மிஸ்டு கால் வந்திருக்கிறது.

அதே நபர், தொடர்ந்து மீனாவிற்கு மெசேஜ் அனுப்பி வந்துள்ளார். அதற்கு மீனா எந்த பதிலும் அளிக்காமல் கண்டுகொள்ளவில்லை.

English summary

Police are searching for relatives who allegedly beat up a youth in Salem Police are searching for relatives who allegedly beat up a youth in Salem for allegedly torturing women on the phone.