புகையை போட்டு நகையுடன் தப்பிய மந்திரவாதி.. அப்படியே ஆடிப்போன ஆயிஷா!

Salem

oi-Udhayabaskar

சேலத்தில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் பில்லி, சூனியம் இருப்பதாக சொல்லி பூஜை செய்து கொண்டிருந்த போலி மந்திரவாதி அங்கிருந்த நகைகளுடன் மாயமானர்.

வீட்டில் பூஜை செய்வதாகக் கூறி வீடு முழுவதும் சாம்பிராணி புகையை போட்ட போலி மந்திரவாதி வீடு முழுவதும் புகை மூட்டம் சூழ கிடைத்தவற்றை சுருட்டிக் கொண்டு தலைமறைவாகி விட்டதாக புகார் கூறப்பட்டுள்ளது.

போலி மந்திரவாதியை நம்பி நகையை பறிகொடுத்துவிட்டதாக பெண் கொடுத்த புகாரில் போலீசார் குற்றவாளியை சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

The woman who was alone at home in Salem was enchanted with the jewels of the preacher who prayed to Aisha to solve the problems. Annathanapatti police are searching for the person on a complaint lodged by Ayesha.