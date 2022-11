காவலர்களுக்கு வார விடுமுறை! டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சொன்ன முக்கிய தகவல்! இவ்ளோ சிக்கல் இருக்கா?

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை சமயங்களிலும், பண்டிகை காலங்களிலும் காவலர்களுக்கான கட்டாய வார ஓய்வு வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது, இதை சரி செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் சேலம் சரகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கு சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் பரிசளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது.

இதில் தமிழ்நாடு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கலந்து கொண்டு பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

English summary

Tamil Nadu DGP Sylendra Babu has said that there is a problem in giving compulsory weekly rest to policemen during law and order problems and during festivals.