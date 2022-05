தமிழகத்தில் தக்காளி வைரஸ் காய்ச்சலா? வாய்ப்பேயில்ல பயப்பட வேண்டாம்! நம்பிக்கையளிக்கும் ராதாகிருஷ்ணன்

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : கேரளாவில் தற்போது பரவி வருவதாகக் கூறப்படும் தக்காளி வைரஸ் என்ற சொல்லப்படுவது புதிய வைரஸ் அல்ல எனவும், கண்ணத்தில் சிகப்பாக தழும்பு வருவதால் தக்காளி வைரஸ் என்ற பெட் நேம் வைத்துள்ளனர் எனவே அந்த வைரஸ் குறித்து பயப்பட தேவை இல்லை என தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Shawarma வெளிநாட்டு உணவு! நமக்கு செட்டாகாது! - Ma Subramanian | Oneindia Tamil

இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறைந்து வரும் நிலையில் கேரளாவில் மட்டும் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியது.

ஆனால் பழைய பாதிப்பு எண்ணிக்கையை தற்போது வெளியிடுவதால் தான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாக காட்டப்படுவதாக கேரளா சுகாதாரத் துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் தேர்வறையில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமல்ல - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்

English summary

Tamil Nadu Health Secretary Radhakrishnan has said that the tomato virus, which is said to be spreading in Kerala, is not a new virus and is nicknamed the Tomato Virus because of the red markings on the chins, so there is no need to worry about the virus.