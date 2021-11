சிலிண்டர் வெடித்து உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.5 லட்சம் நிவாரண நிதி.. முதல்வர் அறிவிப்பு

Salem

சேலம் கருங்கல்பட்டி செளவுண்டம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில் வெங்கட் ராஜன் கட்டிடத்தில் மூன்று குடும்பங்கள் வாடகைக்கு குடியிருந்து வருகின்றன. இதில் ஒரு குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் கோபி.

இதில் கோபி வீட்டில் இன்று காலை வழக்கம்போல் சமையல் செய்வதற்காக கியாஸ் சிலிண்டரை பற்ற வைத்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக வெடித்து சிதறியது.

Tamilnadu Chief Minister MK Stalin has announced a relief fund of Rs 5 lakh for the families of the victims of the Salem cylinder accident. Chief Minister MK Stalin also expressed his condolences