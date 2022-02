என்ன இப்படி ஆகிடுச்சு! மம்தா- பிரசாந்த் கிஷோர் இடையே அதிகரிக்கும் விரிசல்.. பரபர மெசேஜ் சாட்கள்

News

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜிக்கும், கடந்த சில மாதங்களாக அவருக்குப் பக்கபலமாக இருந்த பிரசாந்த் கிஷோருக்கும் இடையேயான மோதல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் காலகட்டத்தில் மொத்தம் 8 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜக களமிறங்கியது.

நீங்க எப்போ எப்படி டிசைன் டிசைனாக நடிப்பீர்கள் எனத் தெரியும்! அதிமுக-பாஜகவை சாடிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

இருப்பினும் 211 இடங்களில் வென்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 3ஆவது முறையாக ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. இந்தத் தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜிக்கு பக்க பலமாக இருந்தவர் பிரபல தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர்.

English summary

Fight between Trinamool Congress and I-PAC are continuously raising: Reports says that there is rift between Mamata Banerjee and nephew Abhishek.